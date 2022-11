L’ANIP sécurise les données avec l’application ‘’Halte fraude’’

La sécurisation des données à caractère personnel préoccupe l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) qui a lancé, vendredi 11 novembre 2022, une application de lutte contre la fraude en la matière.

‘’Halte fraude’’, le nouveau mécanisme de lutte contre la fraude en matière d’indentification des personnes a été présenté aux forces de l’ordre, vendredi 11 novembre 2022. C’est une application mobile de diffusion des cas d’alerte à la fraude sur l’identité et l’état civil et de traitement des cas.

L’implémentation de l’application a été faite sur les tablettes, les téléphones portables et les ordinateurs des forces de l’ordre présents à la formation.

Selon Herbert Assogba, représentant du Gestionnaire Mandataire de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), ‘’Halte fraude’’ est « un instrument de lutte contre la fraude qui sera co-géré par les acteurs de l’administration qui interviennent dans la délivrance des actes administratifs ou judiciaires. Il met en réseau tous les Ministères pour garantir la crédibilité et la fiabilité des documents d’identification délivrés au Bénin ».

Le Projet Wuri est prêt à soutenir l’ANIP dans le développement des différents outils de lutte efficace contre les diverses transgressions de la loi et des règlements sur l’identification, a martelé Jean Aholou du Coordonnateur du Projet d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (Wuri) au Bénin.

M. M.

14 novembre 2022 par ,