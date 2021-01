L’AJAA fait don de 2,6 millions FCFA de matériels médicaux

Des équipements médicaux d’une valeur de deux millions six cent cinquante sept mille deux cent (2.657.200) francs FCFA sont offerts, samedi 23 janvier 2021, au centre de santé d’Agatogbo sis dans la commune de Comè. L’Association des Jeunes de l’Arrondissement d’Agatogbo (AJAA) a procédé à la remise des dons en présence d’une délégation du conseil communal de Comè conduite par le maire, du médecin-chef de Comè, des chefs quartiers et d’autres invités.

Les dons constitués d’01 table d’accouchement, 01 table de préparation du nouveau-né, 01 aspirateur automatique, 01 aspirateur mécanique, 8 lits d’hospitalisation dont 4 neufs et 4 rénovés, 8 matelas sont remis au centre de santé d’Agatogbo dans le cadre du projet « SOS Sauvons la maternité d’Agatogbo ». Ces équipements médicaux ont été acquis grâce à des souscriptions volontaires des membres de l’AJAA et de dons en nature provenant d’autres personnes de bonne volonté. « Les équipements médicaux reçus en dons sont constitués d’un aspirateur automatique d’une valeur de 120.000 FCFA offert par Monsieur Gamavo Florentin et deux lits d’hospitalisation d’une valeur de 306.200 FCFA offerts par l’Ong Rayons Humanitaires », a expliqué Evariste Zingan, président du comité d’organisation.

Pour le médecin-Chef de la commune de Comè, Olivier Dandjlessa, les « matériels » offerts sont « très utiles » pour le personnel et les usagers du Centre de santé d’Agatogbo. Il a promis rendre compte au ministre de la santé de l’initiative des jeunes d’Agatobo. « Nous vous promettons de faire un bon usage de ces matériels », a ajouté Mireille Gnanssounou, sage-femme et responsable du centre de santé d’Agatogbo. Elle n’a pas manqué de remercier les membres de l’AJAA pour les travaux de badigeonnage des locaux et de la clôture qui ont rehaussé l’image du centre de santé. « C’est un premier élan de générosité (...) qui ne saurait être unique (...), d’autres projets de plus grande envergure sont en cours dans le cadre de la rénovation de la maternité d’Agatogbo », a confié Serge Midohoungbe, président de l’AJAA. L’objectif du projet « SOS Sauvons la maternité d’Agatogbo » est selon lui de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des usagers de la maternité.

Le maire de la commune de Comè a souhaité que les jeunes des autres arrondissements prennent en exemple ceux d’Agatogbo. « Si tous les jeunes des autres arrondissements pouvaient les (Ndlr, les Jeunes de l’Arrondissement d’Agatogbo) imiter, la commune de Comè connaîtra un développement inouï », a indiqué le maire Bernard Koffi Adanhokpe.

AJAA est une association apolitique, à but non lucratif, créée le 23 décembre 2018 qui regroupe les jeunes volontairement engagés à travailler au développement de l’arrondissement d’Agatogbo.

M. M.

