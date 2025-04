L’AES condamne la destruction d’un drone du Mali

Par communiqué en date du 6 avril 2025, le Collège des Chefs d’Etat de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) a condamné la récente destruction d’un drone des Forces Armées et de Sécurité de la République du Mali.

Dans la nuit du 31 Mars au 1er Avril 2025, à Tin-Zaouatène, cercle d’Abeibara, dans la région de Kidal, un drone des Forces Armées et de Sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ-98D a été détruit suite à un acte d’hostilité du régime algérien. En application de sa décision en date du 22 Décembre 2024, le Collège des Chefs d’Etat de la Confédération AES avait décidé, entre autres mesures, de faire de l’espace confédéral un théâtre unique d’opérations militaires.

Le Collège des Chefs d’Etat de la Confédération de l’AES, considère donc la destruction du drone des Forces Armées et de Sécurité maliennes comme une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région.

Le Général d’Armée Assimi GOITA, Chef de l’Etat de la République du Mali, Président de la Confédération des États du Sahel (AES) souligne qu’il « ressort des conclusions de l’enquête, que la destruction du drone a empêché la neutralisation d’un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l’AES ».

Le Collège des Chefs d’Etat de la Confédération de l’AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien, en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien.

Le Collège des Chefs d’Etat de l’AES décide donc de rappeler pour consultations les Ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie.

« Le Collège des Chefs d’Etat de l’AES, d’une part, rappelle au régime algérien que l’éradication du terrorisme demeure une lutte existentielle pour l’AES, d’autre part, exige de lui d’adopter une posture constructive et de contribuer enfin, à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région », informe le communiqué.

Le Collège des Chefs d’Etat de la Confédération de l’AES n’a pas manqué de rassurer les populations. « Les Forces de défense et de sécurité demeurent pleinement mobilisées pour assurer leur sécurité et défendre l’intégrité de l’espace confédéral », a indiqué Le Général d’Armée Assimi GOITA.

A.A.A

7 avril 2025 par ,