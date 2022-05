Koffi Aza en politique, vivement le prochain TOFA !

On ne saurait en douter : le professeur Koffi Aza, a forcément consulté le Fâ, avant de s’engager en politique. Et visiblement, les oracles lui ont prédit un chemin sans obstacles, conduisant vers un avenir radieux. Le Fâ a parlé. Et parole d’adeptes, le Fâ ne ment pas. Evidemment, on ne saurait en dire de même, du prêtre et interprète du Fâ. Lui qui quelque fois, peut s’arranger avec des prédictions ; avec des interdictions... Et là encore, on ne saurait trop lui en vouloir. Tant en la matière, difficultés ou sombres prédictions annoncées, peuvent toujours être contournées, avec des sacrifices...Mais bien souvent, ceux-ci sont, sans obligations de résultats. Bien sûr que cette limite, ne saurait être imposée au professeur Koffi Aza, grand serviteur du Fâ-Orumila, devant l’Eternel. Il vient d’entrer en politique, comme d’autres en religion. La foi chevillée au corps. Alors, il clame haut et fort, que sa nouvelle carte de militant, du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin, a d’abord un but : « promouvoir une synergie, entre la tradition et la politique ».Rien que ça. Le nouveau Bokônon du Moele-Bénin, ci-devant, président de la Confédération Nationale, des Cultes endogènes du Bénin, rêve donc d’une République moderne, qui intègre nos valeurs traditionnelles ; une République de culte, et de culture endogène...Dans laquelle sans aucun doute, on ne se contentera plus d’honorer nos ancêtres, les 1er Aout, par cette tradition importée, de dépôt de fleurs, dans un monument aux morts.. Mais plutôt, avec forces sacrifices et libations ; avec des poulets, moutons ou bœufs, républicainement égorgés, aux sons de la fanfare nationale ! Coups de canons à gogo, dans une ambiance arrosée d’alcool local, ou de vin de palme. On imagine déjà la joie de nos aïeuls, et de leurs enfants encore sur terre... Mais curieux hasard du calendrier, la veille même de l’entrée du professeur Aza en politique, le Haut Conseil des rois du Bénin, interdit toute présence de rois, à des réunions... politiques. Ils devront dit-on, se contenter désormais, de leur rôle de médiateurs. Mais on est où là ? Sans doute que les nombreux dignitaires, qui sont allés soutenir le professeur Aza, dans sa nouvelle démarche, n’étaient pas au courant de cette nouvelle donne. Des têtes couronnées sans la politique ? Voilà qui n’est pas politiquement tenable. Et le Bokônon Aza de la politique, en conviendra. Lui qui a décidé d’être désormais, « proche des cercles de décisions ». La mission de tout parti politique, étant la conquête et l’exercice du pouvoir d’Etat, on suivra avec une attention particulière, les prédictions du futur TOFA, présidé par David Aza. Histoire de mieux décrypté, le profil du futur ‘’Goliath’’, au sommet de l’Etat. Si par hasard, le futur Chef de l’Etat, est décrit comme un « homme bouillant et bedonnant, fonctionnaire des TP », et son futur vice-président, « un dignitaire enturbanné du... Fâ » on avisera, assez vite ! Attention : les noms que vous citerez, n’engageront que vous. Pas le Fâ, et son prêtre. Ils se réservent le droit de vous poursuivre, devant les tribunaux de nos ancêtres ! C’est sans recours, et sans retour A bon entendeur,’’djôgbé ‘’

Tafè

12 mai 2022 par