La Fondation Vallet célèbre son Jubilé d’argent à Cotonou

La Fondation Vallet sous l’égide de la Fondation de France a célébré ses 25 ans d’existence, samedi 26 octobre 2024, au Palais des Congrès de Cotonou. La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la fondation, Professeur Odon Vallet, des membres du gouvernement, de plusieurs personnalités et invités.

A l’occasion de cette célébration des 25 ans au Palais des congrès de Cotonou, le président de la Fondation Vallet a exprimé son admiration pour le Bénin et les progrès que le pays a réalisés en reconnaissant qu’il reste encore plusieurs domaines à améliorer. Il a apprécié le travail excellent des bénéficiaires de la fondation. « Je ne peux pas attendre plus que ce que vous donnez en tant que bénéficiaires de la Fondation Vallet. Vous appartenez au groupe des meilleurs Béninois dans les études et je pense que vous resterez comme cela », a indiqué Professeur Odon Vallet.

Espéran Padonou, directeur de la Fondation Vallet, ancien boursier de la Fondation, a évoqué avec émotion les actions de l’organisme français d’utilité publique. Plus de 80 000 bourses ont été octroyées aux jeunes méritants permettant leur accès à des études de haute qualité. « En ce qui concerne le programme de bibliothèque, vitrine de la fondation au Bénin, mais aussi au Vietnam, celles-ci reçoivent un total de 4.000.000 visiteurs. (…) C’est le plus grand réseau de la francophonie de lecture », a-t-il déclaré.

La Fondation a aussi institué une Ecole d’Eté sur l’intelligence artificielle. « À travers l’école d’été sur l’intelligence artificielle de la Fondation Vallet et à travers les laboratoires de recherche et travaux pratiques, nous permettons l’accès à cette nouvelle discipline aux jeunes africains issus chaque année d’une vingtaine de pays », informe Espéran Padonou.

Sur le plan médical, la Fondation Vallet compte parmi ses anciens boursiers plus de 1500 médecins et chirurgiens.

Dans le cadre de son soutien aux détenus, 37 000 consultations ont été effectuées en 2023 par les meilleurs internes et jeunes médecins du Bénin souvent anciens boursiers de la fondation.

L’ensemble des actions réalisées en 25 ans par la Fondation Vallet dans les trois pays (France, Vietnam et Bénin) est évalué à 142 millions d’euros soit 93 milliards de FCFA.

Le directeur de la Fondation Vallet a annoncé l’inauguration en janvier 2025 « d’un centre de spécialités médicales nommé Odon Vallet où des professeurs d’université, praticiens hospitaliers, les meilleurs et les plus expérimentés médecins de France traiteront les pathologies les plus complexes à prix social ». De même, informe-t-il, la bibliothèque d’Abomey-Calavi, située derrière le campus verra sa superficie doublée grâce à un nouveau bâtiment dès 2025.

Les actions de la Fondation Vallet saluées

Le Représentant de l’ambassadrice de France au Bénin a souligné l’engagement de Odon Vallet en faveur du savoir de la jeunesse et de la culture scientifique. « C’est parce que nous sommes convaincus par le choix de la Fondation Vallet, d’investir dans l’éducation en faisant le pari de l’intelligence humaine comme levier de développement que nous poursuivons notre collaboration avec la fondation », a-t-il affirmé. A l’en croire, le bilan de la Fondation Vallet est impressionnant et il mérite d’être encore plus reconnu et accompagné.

Le Représentant de l’Ambassadrice de France au Bénin a annoncé le financement par l’Agence française de développement (AFD) d’un projet d’appui à la promotion de l’intelligence artificielle au Bénin porté par la Fondation Vallet.

Au Bénin, la Fondation Vallet soutient les meilleurs élèves et étudiants par le biais du Conseil des Activités Educatives (CAEB). Plus de 20.000 bourses ont été accordées aux jeunes Béninois. Des laboratoires de langues très équipés permettent aux jeunes d’apprendre les langues anglaise, allemande et espagnole. Plusieurs bénéficiaires des bourses Vallet sont devenus aujourd’hui des cadres émérites et travaillent aussi bien à l’international que sur le plan national.

Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi s’est réjoui des nombreuses actions de la Fondation Vallet au Bénin. « C’est bien heureux de constater que les actions menées au Bénin par la Fondation Vallet sont en arrimage avec la vision du gouvernement, celle d’assurer l’éducation à tous et de promouvoir l’excellence dans les collèges et dans les lycées », a-t-il déclaré. Le ministre a exhorté les apprenants à redoubler d’efforts dans le travail quotidien afin de combler les attentes du gouvernement béninois, celles de la Fondation Vallet et des parents.

Des personnalités honorées

La célébration a été marquée entre autres par la remise de lots aux gagnants des différents jeux organisés dans le cadre des 25 ans et la diffusion d’un film documentaire retraçant les œuvres de la Fondation Vallet.

Le groupe Pépit’Arts et plusieurs artistes dont Faty et l’Ivoirien Kerozen ont su enflammer le public lors de leurs prestations. Plusieurs personnalités ont été honorées pour leur contribution exceptionnelle et durable à la réussite des programmes de la Fondation Vallet au Bénin.

L’événement s’est clôturé par la découpe de gâteau, marquant symboliquement ce quart de siècle de contributions remarquables. Cette célébration des 25 ans de la Fondation Vallet sous le thème de « L’excellence entre innovation et transmission », s’inscrit dans la continuité de son engagement en faveur de la jeunesse, avec l’espoir d’impacter davantage les générations futures.

Fondée en 1999 par Odon Vallet et son frère Jean-Daniel, la Fondation Vallet est au service de la jeunesse et de l’éducation depuis un quart de siècle. Les activités de la Fondation ont été lancées au Vietnam en 2000 et au Bénin en 2003. Elle œuvre à travers l’attribution de bourses d’excellence, la mise en place de bibliothèques modernes, l’enseignement de l’intelligence artificielle et de nombreuses autres initiatives.

