Kenneth Vihotogbe, le jeune bédéiste, caricaturiste et animateur de dessin 2D

Titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en Génie civil, le jeune Kenneth Oswald Vihotogbe est désormais un artiste illustrateur, bédéiste, caricaturiste, animateur de dessin 2D et membre de l’Association des Cinéastes de l’Image Animée du Bénin (ACIAB). A travers une publication sur sa page Facebook ce mardi 19 avril 2022, la présidente de l’Association Lagunimages et directrice du Festival Lagunimages Sandra Adjaho a levé un coin du voile sur l’artiste.

Passionné de dessin, Kenneth Oswald Vihotogbe est lauréat du concours de bande dessinée 2021 organisé par le journal satirique le Déchaîné du Jeudi. Il a suivi une formation de l’Association Bénin Dessin en Septembre 2021. Kenneth Vihotogbe a acquis des connaissances en cinéma d’animation 2D après avoir été sélectionné sur dossier et test pour une formation à Ouidah.

Le jeune a déjà à son actif plusieurs réalisations de storyboard. « Il est auteur du storyboard au sein de l’équipe du dessin animé à Ouidah à savoir : "Awa et Mandela" initié par M. Ben Morou représentant de M-Media ; triller de la série "Dito et Zloopi". Non seulement animateur pose Clé, il a travaillé en tant que directeur artistique sur le projet parcours initié par le metteur en scène Tola Koukoui mais aussi intervient sur le volet character Design des personnages », a notifié la présidente de l’Association Lagunimages.

Avec le réalisateur béninois Éric Egbara, Kenneth Vihotogbe a travaillé en tant que décorateur sur le motion comic ‘’Wade et Sonansou’’. Le jeune talentueux a été également illustrateur sur le projet "Gbêhanzin le défenseur de la liberté" écrit par Sandra Adjaho et réalisé par Odilon Assou.

« À travers le dessin de presse son objectif est de mieux faire connaitre l’importance des caricatures dans l’information et la sensibilisation des populations en mettant l’accent sur son aspect innovateur dans la dénonciation des maux qui minent le monde entier particulièrement la société béninoise. Il est évidemment pour la diversité dans une œuvre car selon lui c’est ce qui permet au public de partout dans le pays et ailleurs, de s’identifier aux créations, aux personnages », informe Sandra Adjaho. « Bravo et bon vent à toi Kenneth Vihotogbe », a ajouté la présidente de l’Association Lagunimages. Elle a publié sur sa page Facebook, les images de la bande dessinée de l’artiste ‘’ Kouvito’’, réalisée dans le cadre de sa participation au projet 9ème rêve de l’Association Bénin Dessin.

21 avril 2022 par ,