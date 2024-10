Kemi Seba réagit après sa libération

Interpellé le lundi 14 octobre 2024 à Paris, l’activiste politique, Kemi Seba est désormais libre de ses mouvements.

Kemi Seba libéré. Selon le parquet français, aucune charge n’a été retenue contre lui. A travers une publication sur le réseau social X, anciennement appelé Twitter, il a réitéré son engagement à combattre la politique étrangère de la France en Afrique.

« Libérés nous sommes. Ceux qui veulent nous éteindre devront encore attendre, nous sommes désolés de gâcher leurs projets. Nous sommes une génération d’Hommes et de Femmes Noirs libres , qui n’avons que pour seule obsession , la décolonisation ultime du continent africain et de sa DIASPORA. Nous ne luttons pas contre un pays, mais contre un système d’oppression qui asphyxie l’Afrique et les Antilles », a-t-il écrit. « J’étais venu voir un membre de ma famille, âgé et très malade , et des opposants au régime Patrice Talon. Et j’assume à 1000 % mon acte. La peur n’a jamais coulé dans mes veines . Que nul ne nous confonde avec ces Noirs colonisés qui ont peur de leur ombres », a poursuivi le franco béninois évoiquant les circonstances de son arrestation.

