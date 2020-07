Karimou explique les raison du choix de l’EPP d’Agoua

Dans une interview accordée à la Radio nationale, le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou a expliqué les raisons pour lesquelles l’Ecole primaire publique d’Agoua située dans la commune de Bantè, dans le département des Collines, a été choisie pour accueillir le lancement officiel de l’examen du CEP 2020.

Selon le ministre des enseignements maternel et primaire, la lecture des statistiques dans cet arrondissement de la commune de Bantè a permis de se rendre compte que « le taux de scolarisation est encore faible, et très faible ». Il en est de même du taux de réussite à l’examen du CEP dans cet arrondissement qui selon le ministre, « reste encore faible ».

Une situation qui a amené les autorités à « donner la priorité à cette localité pour que les populations continuent de croire à l’école, continuent de considérer que l’école est une nécessité. « C’est un droit pour les enfants », a insisté Salimane Karimou exhortant les populations à continuer d’envoyer leurs enfants à l’école. Une fois que les enfants sont à l’école, poursuit-il, on doit pouvoir également les accompagner pour que « le taux de réussite soit vraiment très très élevé ».

Au total, 215 candidats sont inscrits à l’examen du Certificat d’Études Primaires au Complexe Scolaire d’Agoua.

6 juillet 2020