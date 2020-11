Justin Gbènamèto installé dans ses fonctions

Nommé le 30 septembre dernier au poste de président de la Cour d’Appel de Cotonou, Justin Gbènamèto a été officiellement installé dans ses fonctions ce mercredi 11 novembre 2020 par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko.

Après avoir exprimé ses remerciements à Dieu, maître des temps et des circonstances, le nouveau président de la Cour d’Appel de Cotonou, Justin Gbènamèto a pris l’engagement de tout faire pour redonner confiance aux justiciables. Les dossiers sous sa présidence doivent être traités et vidés dans un délai raisonnable afin que les populations ne prennent plus la justice pour un bourreau, mais un partenaire, a-t-il promis.

Procédant à son installation, le président de la Cour suprême a rappelé le passé du magistrat. Un passé dont il dit convaincu qu’il saura tirer leçon tout au long de sa carrière.

Justin Gbènamèto a accédé au corps des magistrats en juin 2000. Après ses preuves au parquet, il avait dirigé la Cour d’Appel de Cotonou qui couvre les tribunaux de Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, Pobè et Allada.

Mais sous le régime de Boni Yayi, il a connu des moments difficiles et fut radié du corps des magistrats. Il a fallu l’avènement du régime de Patrice Talon pour qu’il intègre à nouveau sa corporation.

F. A. A.

11 novembre 2020 par