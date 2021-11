Le Professeur Joël Aïvo sera jugé, lundi 6 décembre prochain, à Porto Novo pour "complot contre la sûreté et blanchiment". L’information a été annoncée ce lundi soir sur Frissons radio.

Le professeur de droit constitutionnel et opposant, Joël Aïvo, a été arrêté le 15 avril dernier et inculpé de « blanchiment et atteinte à la sûreté ».

Il sera jugé le 6 décembre prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à Porto-Novo.

