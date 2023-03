Jeunesse africaine, esprit d’entreprise et start-up. Quels pays européens ont des visas nomades numériques ?

De la Croatie à la Grèce en passant par l’Estonie et l’Islande, les pays d’Europe cherchent à tirer le meilleur parti de l’intérêt croissant pour le mode de vie des nomades numériques en offrant des visas spéciaux pour les travailleurs à distance.

Cependant, tous les visas de nomades numériques ne sont pas créés égaux, certains vous obligeant à parcourir de la paperasse. Voici une liste complète des visas nomades numériques d’Europe pour vous aider sur votre chemin.

Le nomadisme numérique était un phénomène existant avant la pandémie. Mais maintenant, avec l’essor du travail à distance, la tendance a explosé.

Les pays d’Europe prennent conscience des avantages - notamment de l’argent - que les nomades numériques peuvent apporter à la fois aux villes et aux villages peu peuplés, et conçoivent des moyens de faciliter leur installation.

Qu’est-ce qu’un visa nomade numérique ? En anglais, "Digital nomad visa" est un terme assez vague, mais il fait généralement référence à un permis de séjour temporaire qui permet aux étrangers de rester dans un pays entre six mois et deux ans.

Pour les travailleurs à distance hors de l’UE, ils peuvent offrir un moyen idéal de s’installer sur le continent sans être liés par des visas touristiques restrictifs. Mais tous les visas nomades numériques ne sont pas créés de la même manière.

En Islande, par exemple, les candidats au programme doivent prouver qu’ils gagnent au moins 7 100 € par mois, tandis que le visa portugais demande aux personnes de rester dans le pays pendant au moins 16 mois au cours des deux premières années suivant l’approbation du programme.

Voici un bref condensé du fonctionnement de ces visas nomades numériques dans les pays européens qui les proposent, et des pays qui s’attendent à en avoir un bientôt.

La Croatie a lancé son visa de nomade numérique en janvier 2021. Il permet aux candidats retenus de rester pendant un an, qui peut être prolongé d’une deuxième année. Les exigences comprennent une vérification des antécédents émise par le gouvernement de votre pays d’origine, une preuve d’assurance maladie et voyage, une preuve d’adresse croate et une preuve que vous êtes un nomade numérique. Les candidats doivent être en mesure de prouver qu’ils gagnent au moins 2 370 € par mois, mais ne seront pas imposés par la Croatie.

Contrairement aux visas de nomades numériques typiques, le visa de nomade numérique tchèque est un permis de séjour à long terme qui permet aux nomades non européens de travailler de manière indépendante dans le pays en tant que pigiste jusqu’à 365 jours. Les nomades souhaitant travailler en République tchèque doivent demander un visa "Zivno" en personne via l’ambassade de la République tchèque dans leur pays d’origine. Le processus de demande de ce visa n’est pas entièrement fluide - cela peut prendre entre 90 et 120 jours et le demandeur doit payer des frais de 1 000 CZK (environ 40 €).

L’Estonie a lancé son visa de nomade numérique en août 2020, et le nouveau programme permet aux candidats retenus de rester pendant un an. Vous devrez justifier d’un revenu mensuel de 3 504 € par mois et devez être indépendant ou travailler pour une entreprise étrangère. Pendant les 183 premiers jours consécutifs dans le pays, les nomades numériques ne paieront aucun impôt, après quoi ils seront considérés comme des résidents fiscaux estoniens.

Le visa nomade numérique de Géorgie, Remotely from Georgia, permet aux travailleurs à distance qui gagnent au moins 24 000 $ par an de rester dans le pays jusqu’à un an. Pendant ce temps, les nomades sont enregistrés en tant que résidents en Géorgie et peuvent s’inscrire aux soins de santé locaux. Au- delà de sa belle campagne - où les nomades peuvent trouver de nombreuses activités de plein air dans les montagnes du Caucase et le long du littoral de la mer Noire - la Géorgie est l’une des destinations nomades les moins chères d’Europe. Le processus de demande de visa de nomade numérique est également relativement simple : vous pouvez postuler en ligne en seulement 10 minutes et recevoir le visa dans les 10 jours.

La Grèce a lancé son visa de nomade numérique en septembre 2021 et permet aux gens de rester dans le pays pendant 12 mois, qui peuvent ensuite être prolongés d’une deuxième année. Les nomades numériques doivent prouver qu’ils travailleront pendant la durée de leur séjour en produisant un contrat d’employé et en montrant une preuve d’adresse grecque. Le revenu mensuel minimum requis est de 3 500 € et les frais de dossier s’élèvent à 75 €. Les nomades ne paieront aucun impôt pendant les six premiers mois dans le pays, mais ne pourront pas non plus utiliser les services publics de santé ou d’éducation.

Le visa nomade numérique islandais, annoncé en novembre 2020, est peut-être le moins attrayant du groupe, avec une exigence de revenu mensuel de 1 million de couronnes islandaises, soit plus de 7 100 € aux taux actuels. Il y a aussi des frais de dossier de 83 $. Les candidats retenus pourront rester dans le pays jusqu’à six mois et ne payer aucun impôt local.

La mer Méditerranée, le soleil, le sable... et un processus de visa relativement simple font de Malte un bon endroit pour être un nomade. Les candidats intéressés doivent remplir un formulaire dactylographié et le signer, indiquant combien de temps ils prévoient de rester dans le pays, et également rédiger une lettre d’intention, expliquant leurs motivations pour demander le permis de séjour nomade (ainsi que soumettre les documents habituels : passeport, preuve de revenu, etc.). Le

permis est délivré pour un an et est renouvelable - et prend généralement jusqu’à 30 jours pour être approuvé. Les candidats qui prévoient de rester moins d’un an se verront délivrer un visa national pour la durée de leur séjour. Quelques conditions à noter : les nomades doivent avoir un revenu mensuel de 2 700 € bruts par mois pour être pris en compte pour le visa digital nomad et payer des frais de dossier de 300 €.

La Norvège n’a pas de visa de nomade numérique dédié, mais les nomades indépendants (avec une entreprise à l’étranger) peuvent demander un visa d’entrepreneur indépendant, ce qui leur permet de rester en Norvège jusqu’à deux ans - s’ils gagnent un minimum de 35 718 € par an. Pour demander le visa d’entrepreneur indépendant, les candidats doivent remplir un formulaire de demande, imprimer et signer cette liste de contrôle et payer des frais de dossier de 600 €. Vous pouvez demander le visa en personne soit dans un poste de police en Norvège, soit via une ambassade de Norvège dans votre pays d’origine. Élément clé à noter : les nomades numériques avec un visa d’entrepreneur indépendant devront payer des impôts locaux tout en vivant en Norvège et devront demander un numéro de TVA.

Le visa D7 du Portugal est l’un des permis de séjour nomades numériques les plus anciens, ayant été lancé en 2007. Les candidats doivent gagner 9 870 € par an et avoir un numéro fiscal portugais et un compte bancaire. Le hic, c’est que les candidats doivent pouvoir rester dans le pays pendant 16 mois pendant les deux premières années de leur séjour. Le processus de demande est assez long et les personnes doivent avoir une assurance maladie et une preuve d’adresse portugaise.

On ne sait toujours pas quand le visa italien pour nomades numériques sera disponible, mais nous connaissons quelques informations sur ce que cela signifiera pour les nomades. On pense que cela donnera aux gens le droit de résider en Italie pendant un an et qu’il sera probablement assorti d’une exigence de revenu minimum. Le visa ne sera également disponible que pour les "travailleurs hautement qualifiés", mais on ne sait pas comment cela sera déterminé.

Le Monténégro n’a pas encore tout à fait arrêté ses plans pour son visa de nomade numérique, mais il devrait être déployé plus tard cette année. À partir de maintenant, le visa devrait permettre aux nomades de vivre au Monténégro pendant deux ans, avec la possibilité de renouveler le visa pour encore deux ans après cela. Il a également été question d’allégements fiscaux pour les nomades qui détiennent ce visa, bien que de plus amples détails n’aient pas encore été publiés.

Le visa de nomade numérique espagnol est en préparation depuis un certain temps, il semblerait que le gouvernement aura la législation d’ici la fin de l’année. On ne sait toujours pas exactement quelles règles entoureront le visa, mais on pense qu’il permettra aux nomades de vivre dans le pays pendant six à douze mois, avec la possibilité d’une prolongation.

Kevin LOGNONÉ

24 mars 2023 par