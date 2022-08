Jean-Michel Abimbola en route vers un autre parti

Plus d’un ans après sa démission du parti Bloc Républicain (BR), Jean-Michel Abimbola va bientôt informer l’opinion publique et ses sympathisants sur « sa nouvelle destination partisane ». Il l’a annoncé à travers une publication sur sa page Facebook il y a quelques heures.

Le message de Jean-Michel Abimbola

"Chers amis, chers sympathisants,

A la suite des événements qui ont conduit en avril 2021 à ma démission du Bloc Républicain et dont la confirmation vous a été officiellement donnée par ce même canal le 1er mai 2021, vous êtes restés nombreux à attendre et à espérer ma prise de parole, qui pour des clarifications, qui pour connaître ma nouvelle destination partisane. A cet effet, je voudrais féliciter et remercier chacun de vous pour la patience, le calme et la confiance observés depuis lors, particulièrement vous tous qui, convaincus que c’était la meilleure option du moment, aviez décidé en toute responsabilité, de me témoigner votre soutien en me rejoignant, tout en vous rassurant que nous continuerons de travailler aux côtés du Président Patrice TALON pour la concrétisation de sa vision pour le mieux-être de nos populations.

Dans cette perspective, et face aux mouvements qui s’observent sur la scène politique nationale depuis quelques jours, j’estime comme vous, qu’il est temps pour nous de nous prononcer.

Dans l’impossibilité de consulter pour l’instant chacun de vous individuellement et au regard de la confiance mutuelle qui a toujours été le fondement de notre relation, je voudrais, en prélude à une série de rencontres imminentes, vous inviter à garder le calme et la sérénité qui vous ont toujours caractérisé tout en vous promettant que dans les prochains jours, une déclaration officielle viendra clarifier notre position.

En tout état de cause, je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous pour l’adhésion sans faille aux idéaux que nous avons toujours portés ensemble.

Restons mobilisés et que Dieu bénisse notre cher pays.

JMA"

17 août 2022 par ,