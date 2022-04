Jean Michel Abimbola adresse ses félicitations à Angélique Kidjo

Le gouvernement du Bénin à travers le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a félicité la star Angélique Kidjo pour sa distinction aux Grammy Awards 2022.



Le dernier album de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo ‘’Mother nature’’ a remporté, dimanche 03 avril 2022, le prix du meilleur album musical aux Grammy Awards 2022, la cérémonie annuelle qui consacre les meilleures productions phonographiques mondiales. C’est le 5e trophée de la star Kidjo.

« Terre d’élections des prix pour la diva béninoise, les Etats-Unis honorent pour la cinquième fois le talent d’Angélique qui, avec Beyoncé, cumulent autant de récompenses dans chacune de leurs catégories. Comme les précédents albums, "Mother nature" est un ensemble de titres aux allures de rythms and blues, matinées de folk dans les traditions musicales béninoises et occidentales », a écrit Babalola Jean Michel Hervé Abimbola dans une publication sur Facebook.

Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a aussi félicité l’artiste pour sa distinction : « Nous adressons à la grande ambassadrice de la culture et de la musique béninoise, nos félicitations les plus émues, heureux qu’elle ait poussé aussi loin son exigence en matière de créativité et de renouvellement de son inspiration ».

En cette occasion, poursuit-il, je voudrais, au nom de toute l’administration nationale en charge de la culture dire la reconnaissance du peuple béninois à notre icône. « Puisse-t-elle bénéficier d’une carrière aussi longue pour nous faire profiter encore longtemps de son immense talent », ajoute Jean Michel Abimbola.

A.Ayosso

