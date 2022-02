Jean Hounsoulin nommé liquidateur de l’Infosec

Par un décret en date du 12 janvier 2021, le président Patrice Talon a procédé à la nomination d’un liquidateur à la tête de l’Institut de Formation Sociale, Economique et Civique (INFOSEC).

Le chef de l’Etat a nommé Jean Hounsoulin du Cabinet ExCCA, liquidateur de l’Institut de formation sociale, économique et civique (INFOSEC). Ses missions sont : inventorier et arrêter le passif de l’institut ; réaliser dans les meilleures conditions possibles, les actifs de l’institut et d’assurer les encaissements correspondants ; payer les droits et avantages aux travailleurs conformément aux textes en vigueur et rembourser les dettes dues aux tiers. Il est aussi chargé de renverser les soultes s’il y en a à l’Etat et de déclarer et faire homologuer par le gouvernement la fin des opérations de liquidation.

Le décret précise également que « le liquidateur produit lors de sa prise de fonction, une feuille de route présentant notamment la méthodologie de travail et la méthodologie de travail et les modalités d’intervention à soumettre à un comité interministériel chargé de la supervision de la liquidation ».

La dissolution de l’INFOSEC a été actée en Conseil des ministres mercredi 12 janvier 2022 à la suite d’un processus.

A.A.A

3 février 2022 par ,