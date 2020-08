Jean Codo inhumé le 13 août prochain

L’ex conseiller technique au tourisme du feu général Mathieu Kérékou, Jean Codo, sera conduit dans sa dernière demeure le jeudi 13 août prochain. Il est décédé le 20 mai dernier à Lagos (Nigéria) des suites d’une maladie.

Selon le programme des obsèques, le retrait du corps à la morgue est prévu pour le mercredi 12 août à 07h suivie de l’exposition au domicile du défunt sis derrière le centre commercial EREVAN, zone de l’aéroport de Cotonou. Des hommages suivis d’une veillée de prière seront organisés au domicile du défunt.

Le jeudi 13 août, il est prévu à 10h une messe corps présent en l’église catholique Saint Jean-Baptiste de Tori Bossito. L’inhumation aura lieu à 12h dans la stricte intimité familiale.

Jean Codo a rejoint la demeure éternelle le mercredi 20 mai 2020 à Lagos au Nigéria dans a 61ème année. L’ancien conseiller au tourisme du feu général Mathieu Kérékou est un homme d’affaires. Il fut également président du Groupe ATPMS, une société spécialisée dans la conception et la gestion de plateforme intégrant des solutions d’informations sur la sûreté et la sécurité maritime. Créée en 2004, cette structure est agréée dans la certification des navires ainsi que leur cargaison pour la protection des ports. Jean Codo est un expert en cargo Tracking Note, Tourisme et transport.

F. A. A.

