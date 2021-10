Jean-Claude Talon nommé au comité directeur de l’AFCOT

Le Béninois Jean-Claude Talon intègre le comité directeur de l’Association Française cotonnière (AFCOT). Le forum professionnel et dîner de l’AFCOT a eu lieu les 11 et 12 octobre 2021 à Deauville en France.

Un Africain au sein du comité directeur de l’Association Française cotonnière pour la première fois. Jean-Claude Talon de la société Atral au Bénin a été nommé au comité directeur. « C’est une bonne nouvelle. L’Afrique a toujours été très importante pour l’Afcot et la nomination de Jean-Claude Talon, un privé, est une reconnaissance. Elle permettra de créer un pont entre nous producteurs égreneurs africains et les négociants pour faciliter les transactions », a confié Johanna Adotevi d’Ivoire Coton à "Commod Africa".

Cette nomination permettra aussi selon elle, une harmonisation entre le Règlement général européen (RGE) de l’Afcot et ICA Bylaws & Rule de l’International cotton association (ICA). Le coton est vendu par les producteurs africains francophones sous le RGE et la plupart des négociants vendent sous ICA Bylaws & Rules. « L’ICA regarde de plus en plus vers nous et ne sait pas comment nous approcher. L’Afcot jouerait ce rôle. En même temps, nous parlons d’une filière, c’est donc dommage que coexistent deux règlements. Avec la traçabilité, on s’inscrit aussi dans une harmonisation des règles de vente et d’achat pour tout le monde » déclare Johanna Adotevi rapporté par la même source. Le nouveau président de l’association a nom Charles Jannet et la nouvelle secrétaire générale, Emmanuelle Duclos.

L’Association Française cotonnière (AFCOT) est l’une des principales associations cotonnières mondiales. Il regroupe des membres français et étrangers, représentant toutes les catégories professionnelles intervenant directement ou indirectement dans la filière cotonnière : négociants, producteurs, contrôleurs, mais aussi compagnies d’assurance, banques etc. L’Afcot a pour principal objectif de représenter et défendre les intérêts des professionnels du coton quels que soient la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, son appartenance géographique.

