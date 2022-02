« Je continuerai de garder un souvenir impérissable du Bénin »

En fin de mission au Bénin, Son Excellence Madame Sahadi Abdou Sandi, Ambassadeur du Niger a été élevée, ce mardi 22 février 2022, au grade de Commandeur de l’ordre national. La Doyenne du Corps diplomatique garde un souvenir impérissable du Bénin, de ses dirigeants et de ses populations.

Pour ses qualités, le Président Patrice Talon, Grand Maître de l’Ordre national du Bénin, a décidé de décorer la doyenne du Corps diplomatique au grade de Commandeur. Lors de la cérémonie de distinction, Mme Mariam Chabi Talata, Vice-Présidente de la République, Grande Chancelière de l’Ordre national du Bénin a affirmé que Son Excellence Madame Sahadi Abdou Sandi est « un modèle de femme cadre, profondément engagée et déterminée à préserver son authenticité ».

A la tête de la diplomatie nigérienne au Bénin depuis décembre 2013, Sahadi Sandi Abdou est en fin de mission. « Au terme de ma mission, je garde et continuerai de garder un souvenir impérissable de ce pays, de ses dirigeants et de ses populations tout en restant disponible pour plaider partout où besoin sera pour l’amitié des peuples nigérien et béninois » a-t-elle déclaré.

La diplomate a aussi salué les grandes mutations en cours au Bénin. « Je voudrais noter que j’ai été témoin des grandes mutations en cours au Bénin et des projets considérables enregistrés dans les domaines des infrastructures routières, de la fourniture d’eau potable, de l’éducation, de la santé, de l’embellissement des grandes villes et autant dans le secteur de l’énergie et de l’électricité. À mon arrivée, le délestage de l’énergie électrique était la règle. Maintenant, c’est une exception », a souligné Sahadi Abdou Sandi.

La diplomate a saisi l’occasion pour rendre un hommage au ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Monsieur Aurelien Agbénonci. « Sous la haute Autorité du Président de la République, il conduit avec brio la diplomatie béninoise au service du développement du pays. J’ai noté qu’il était très sensible à l’opinion du Corps diplomatique et des Représentants des Organisations internationales et a développé à cet égard un sens élevé d’écoute », a-t-elle relevé.

La Doyenne du Corps diplomatique rend hommage au ministre Agbénonci pour sa disponibilité en faveur du développement et du renforcement des relations nigéro-béninoises.

