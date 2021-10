Jacques Paradis limogé, le Daf assure son intérim

Jacques Paradis n’est plus Directeur général de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE). La décision a été prise par le Conseil d’Administration en sa séance du vendredi 22 octobre 2021. Le Directeur administratif et financier Francis Perani est désigné pour assurer l’intérim du DG sortant pour une période d’un mois, précise la décision signée par le Président du Conseil d’Administration (PCA) Moïse Achille Houssou.

Selon la décision du Conseil d’Administration, M. Perani a été désigné DG par intérim pour ’’nécessités de service’’.

C’est le 11 septembre 2019 que le Conseil des ministres a décidé de confier le gestion déléguée de la SBEE à la société canadienne Manitoba Hydro International Ltd. Par cette décision, le gouvernement de Patrice Talon entend consolider les réformes en cours à la SBEE pour assurer durablement la bonne gestion de la société afin que celle-ci puisse offrir de meilleurs services aux consommateurs.

La passation de service entre Jacques Paradis et son prédécesseur, Laurent Tossou, a eu lieu mardi 05 novembre 2019.

« Ce que nous voulons, c’est de faire en sorte que les clients, après notre départ, soient satisfaits. Tout au long de notre mandat de quatre ans, nous allons faire énormément d’efforts pour la satisfaction des clients. (...)››, avait promis Paradis après sa prise de service.

