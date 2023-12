JUSTE CA !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que tout le monde a appris et vu que lors de son dernier congrès ordinaire à Parakou, mon Cousin YAYI a pris la place de mon petit Neveu Rico de Kpomasse à la tête de leur parti, Les Démocrates.

Mais apparemment, mon Neveu Alassane de l’Intérieur n’est toujours pas officiellement saisi, pour enclencher la procédure afin que le tout nouveau Président des Démocrates, prenne également la casquette de Chef de l’Opposition qui va avec, par décret à prendre en Conseil des Ministres … Peut-être que c’est le deal entre Rico et Yabo…

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui ricanez que s’il venait encore à l’idée à Patou de recevoir en tête à tête ,un de ces quatre matins, le chef de l’Opposition qu’est encore Rico, le lendemain le nom du nouveau chef parviendra au Gouvernement, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

