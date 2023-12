Interdiction à police de viser ordres de mission de structures non étatiques

Une interdiction de viser les ordres de mission non étatiques a été donnée aux commissaires et à tous les chefs d’unités de la Police républicaine.

Plus aucun ordre de mission provenant d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) et de Structures privées non étatiques ne sera visé dans les commissariats. C’est l’instruction que le Directeur Général de la Police républicaine, Soumaïla Yaya a donné aux commissaires, commandants ou chefs d’unités le 30 novembre 2023.

Selon le communiqué-radio-téléphone-porté du DGPR, les fonctionnaires de police ne doivent « viser uniquement ordres de mission provenant structures officielles étatiques ou administrations publiques ». Ceux-ci sont également appelés à « lire correctement dits ordre de missions pour éviter toute confusion ».

Les « Commissaires ou chefs unités qui contreviendraient aux présentes instructions seront sévèrement sanctionnés », a mis en garde le DGPR qui dit attacher du prix à l’exécution correcte et diligente de ces instructions.

