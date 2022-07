L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) a lancé le recrutement de soixante-huit (68) agents enquêteurs dans le cadre de la réalisation du premier passage de l’Enquête sur le Commerce Extérieur Non Enregistré au cordon douanier (ECENE).

L’inscription à la sélection prend fin ce vendredi 29 juillet 2022 à 17h.

CRITERES DE SELECTION ET COMMENT POSTULER

29 juillet 2022 par ,