Inscription ouverte pour les jeunes diplômés sans-emplois

Le Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a annoncé l’ouverture des registres d’inscription aux sessions de formation et de reconversion des jeunes diplômés sans-emploi de l’Enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP).

Les registres d’inscription aux sessions de formation et de reconversion des jeunes diplômés sans-emploi de l’Enseignement et la formation technique et professionnelle (EFTP), sont ouverts du lundi 17 juin au vendredi 29 juin 2024.

Les candidatures des détenteurs du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), du Diplôme de technicien, du Brevet d’études agricoles tropicales (BEAT) et du Diplôme d’études agricoles tropicales (DEAT) sont attendues pour cette première édition des sessions de formation et de reconversion des jeunes diplômés sans-emploi.

La formation portera sur les métiers ci-après : installateur, maintenancier des panneaux solaires et énergies photovoltaïques ; Mécanicien/Maintenancier des équipements agricoles ; installateur et maintenancier de biodigesteur et producteur de composts améliorés ; Energies renouvelables ; Tourisme, Hôtellerie et Restauration.

Selon un communiqué du Ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle en date du 24 mai 2024, les dossiers de candidatures seront déposés dans les Directions départementales des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, ou à la direction de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, située à l’Étoile Rouge, rue de Sonimex.

CONDITIONS ET DOSSIER DE CANDIDATURE

