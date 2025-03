Incendie d’un camion de ciment à destination de Parakou

Un camion transportant du ciment parti de Cotonou et à destination de Parakou a pris feu, dans la nuit de mercredi, à hauteur de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou. Les causes de l’incendie restent encore indéterminées mais les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le feu avant que celui-ci ne fasse d’autres dégâts.

Les témoins ayant alerté les secours, ceux-ci sont rapidement intervenus sur les lieux, empêchant une catastrophe de plus grande ampleur et évitant toute perte humaine. Grâce à l’efficacité de la police républicaine, la circulation a été rétablie une fois l’incendie éteint.

Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer les causes exactes de l’incendie et éviter la répétition de tels incidents sur cet axe routier stratégique. Cet événement soulève toutefois une question essentielle : la nécessité de renforcer le réseau des centres de secours des sapeurs-pompiers dans les zones éloignées des grandes villes. En effet, si un tel incident s’était produit simultanément à Parakou, en particulier dans un lieu stratégique, l’absence de secours à proximité aurait pu entraîner des conséquences beaucoup plus graves.

20 mars 2025