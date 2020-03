Il y a de nouveaux cas suspects (ministre de la santé)

Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a présenté le point au Bénin de la pandémie du Coronavirus ce dimanche 22 mars 2020 lors du journal télévisé de la Télévision nationale. Suivant ses explications, il y a eu de nouveaux cas suspects. Mais ces cas, à l’en croire, ne sont pas forcément confirmés.

« Nous avons des cas suspects certes, nous leur faisons un traitement et même si ça s’avère positif au premier coup, on recontrôle encore pour nous assurer que le résultat est vrai parce qu’il ne faut pas classer quelqu’un comme cas positif de façon erronée », a expliqué le ministre de la santé.

Dans ses explications, il a souligné que les cas suspects sont pour la plupart ceux qui viennent des voyages et qui présentent des signes. Ces cas sont soit en auto-confinement, soit en quarantaine et les services de santé les amènent systématiquement au niveau de la prise en charge, ou, lorsqu’ils sont en auto-confinement, une équipe de prélèvement est déployée à domicile pour faire le prélèvement et vérifier s’ils ne sont pas effectivement contaminés, a indiqué Benjamin Hounkpatin indiquant qu’il y a eu effectivement des cas suspects que les services de santé gèrent, mais qu’il n’y a pas de cas confirmés plus que ça. « Dès que nous aurons d’autres cas confirmés, le gouvernement est très transparent en matière de communication, nous allons en même temps informer la population qu’il y a de nouveaux cas », a confié le ministre.

Pour ce qui concerne les cas confirmés, le ministre de la santé a rassuré qu’ils « vont très bien et n’ont plus de signes cliniques particuliers par rapport à ce qui les a amené sur le site après le démarrage du protocole mis en place ». « Tout va bien de ce côté », a-t-il ajouté. De même, tous les contacts que les cas identifiés ont pu avoir ont été identifiés et mis en quarantaine systématique, souligné le ministre de la santé. « Du point de vue des patients qui ont été identifiés et des contacts tout est sous contrôle », a précisé Benjamin Hounkpatin.

F. A. A.

