"Il nous fallait une rigueur défensive" (Gernot Rohr)

Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a regretté devant les hommes des médias l’élimination de son équipe au terme du match face au Mozambique (3-2). Pour lui, la défense des Guépards était la seule cause de cette douloureuse élimination.

Au lieu d’une victoire, les poulains de Gernot Rohr rentreront au bercail avec une défaite de 3-2. Qu’est ce qui n’a pas marché ? Gernot Rohr s’est exprimé lors de la conférence de presse d’après match face aux journalistes.

Sur le système mis en place :

"C’était un match plein. On était qualifié pendant une quinzaine de minutes en menant 1 but à 0. Le plan de jeu a été bien respecté. On a fait exactement ce qu’on a voulu faire dans la première demi-heure, c’est à dire les mettre en difficulté et marquer un but. Là où ça a coincé, c’est d’avoir encaissé ensuite ces 2 buts alors qu’on avait l’avantage du vent. On a manqué de rigueur."

Son plus grand regret

"A la mi-temps, on s’était dit que ce n’est pas perdu. A la reprise, on a égalisé et on a encore eu des balles de 3-2 pour nous. Malheureusement, on a manqué d’efficacité. Après, on a pris tous les risques et le 3e but mozambicain est anecdotique. Le Mozambique est une bonne équipe et on les félicite. On a fait jeu égal et il nous fallait peu de chose, c’est à dire un peu plus de rigueur défensive pour gagner ce match.’’

Éliminé, le Bénin va désormais se focaliser sur les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui démarrent en Novembre prochain.

J.S

9 septembre 2023 par ,