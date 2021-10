« Il a une belle plume mais avec trop de calomnie et de médisance »

‘’Frère Hounvi’’, chroniqueur que le public ne connaît que par ses diatribes sur le pouvoir en place à un admirateur parmi les collaborateurs du président Patrice Talon. Face aux journalistes, vendredi 8 octobre 2021, au siège de 24haubenin, Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général du gouvernement a reconnu que ‘’Frère Hounvi’’ a une « belle plume » tout en lui faisant une recommandation.

Le porte-parole du gouvernement a de l’admiration pour la plume du chroniqueur fantôme connu sous le pseudonyme ‘’Frère Hounvi.

« J’aime sa plume. Je trouve qu’il a de la qualité », a confié Wilfried Léandre Houngbédji, vendredi 8 octobre 2021, lors des échanges avec les professionnels des médias au siège de 24haubenin.

« Vous pouvez lui dire qu’il a un admirateur, Wilfried Léandre Houngbédji. Mais je l’applaudirai des pieds et des mains si, malheureusement, sa plume ne trempait à l’encre de la calomnie ou de la médisance souvent pour faire sensation, pour faire du buzz », a déploré Wilfried Léandre Houngbédji.

Le porte-parole du gouvernement s’est interrogé sur l’utilisation qui est faite de ce talent. Selon l’analyse du porte-parole, le statut du chroniqueur déteint forcément sur la qualité de son travail. « « C’est un activiste politique. Et en tant qu’activiste politique, il a forcément un intérêt subjectif qu’il peut porter pour défendre (…). Il y a des intérêts de l’équipe à laquelle il appartient qu’il peut faire valoir », analyse Wilfried Léandre Houngbédji, qui a saisi l’occasion pour faire une recommandation à ‘’Frère Hounvi’’

« Que sa plume mouille moins dans l’encre de la calomnie et de la médisance », a plaidé Wilfried Léandre Houngbédji.

Le porte-parole du gouvernement réagissait par rapport au chroniqueur qui l’a traité de ‘’menteur’’ sur l’affaire des 2,5 tonnes de drogue saisies à Ekpè dans un entrepôt. Selon les explications de Wilfried Léandre Houngbédji, le bateau qui a transporté la marchandise est resté au large des côtes béninoises et a été déchargé nuitamment grâce aux embarcations de fortune. Les services de police étaient informés mais ont préféré suivre et pister les trafiquants pour voir où est-ce qu’ils allaient emmagasiner jusqu’à mettre la main dessus. Le porte-parole du gouvernement a souligné que les services seraient intervenus plus tôt que peut être une partie de la marchandise serait dispersée aujourd’hui dans la nature ou bien serait repartie. « (…) J’ai écouté la chronique (…) après avoir parlé de moi en termes de mensonge, il n’a dit exactement que la même chose », a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji.

M. M.

10 octobre 2021 par