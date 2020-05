Idrissou Souman, un pion de l’UDBN pour conquérir Sinendé

Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) de l’honorable Claudine Prudencio peut compter sur un acteur politique clé pour la conquête de la commune de Sinendé au soir du 17 mai prochain. Idrissou Souman, tête de liste dans l’arrondissement de Sikki (Sinendé), et précédemment membre des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) est décidé à bouger les lignes au profit de la seule formation politique présidée par une femme au Bénin.

Son leadership et sa détermination amènent les jeunes de la localité à lui faire confiance, et à le suivre. Des qualités qui ont fait de lui, un des membres fondateurs du Ceg de Sikki, dans la commune de Sinendé. Idrissou Souman fut employé à l’Ong Dèrana. Il travaille actuellement à la mairie de Ouassa-Péhunco. Militant FCBE, il a occupé le poste de trésorier communal de Wassa-Péhunco pendant 10 ans. Grand animateur de la vie politique, il a créé le mouvement du Front National des Démocrates (FND) avant de rallier l’UDBN. « La particularité de l’UDBN, c’est que nous nous comptons sur nos propres forces, nous n’avons pas de parrain, on se défend nous-mêmes sur le terrain », aime clamer le candidat. Soutenu par les jeunes de sa localité, Idrissou Souman poursuit les actions pour rallier le maximum de personnes autour des idéaux de l’UDBN.

F. A. A.

12 mai 2020 par