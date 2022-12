INNOVATION ET PRIORITE SAYAAA !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il faut remarquer que le BR de mon Cousin ABT, et l’UP-R de mon petit Neveu JO, font preuve en cette période pré-électorale, d’une imagination brillante, flamboyante, étincelante, lumineuse et ardente, en poussant le génie innovant jusqu’à saisir d’un coup, que les deux urgences électorales du moment sont pour l’un, la confection de nouvelles cartes de membres, et pour l’autre, la création d’un mensuel !

Qui a dit que l’abondance de pains de singe et de foins ne donne pas remarquablement le sens des priorités, à quelques semaines des élections législatives, avec en face, il est vrai, d’autres partis lumineux, comme celui flambeau en main, à qui quelques membres aigris conseillent de mettre l’image de mon Neveu Patou en fond sur leurs bulletins de campagne ?

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui jusque-là, n’avez pas encore compris en quoi un mensuel ou de nouvelles cartes de membre, boostent le nombre des électeurs au Benin, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBA

1er décembre 2022