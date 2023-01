ILS VOUS MANQUERONT

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Mais je dois à l’orée de cette nouvelle année vous présenter en mon nom propre et au nom de mon verre sale, mes meilleurs VIEUX pour recevoir vos JEUNES réciproques.

Tiens, pour mes meilleurs vieux on ne verra pas mon cousin Nicéphore avec sa canne arpenter les ruelles de Wloguèdé pour appeler à voter pour quelqu’un. On n’a pas encore non plus vu mon Cousin, le Renard souriant danser le Davodabomin sous le baobab, même si notre camarade, mon Cousin Bio Tchané est obligé ces jours-ci de danser avec les enfants sut Tik Tok pour son cheval blanc cabré ; et que notre Hagbe national concèdera peut-être comme l’arc- en-ciel, une grande apparition sur le baobab. Quant à mon cousin Yabo il est vrai qu’apparemment ça lui démange de mettre le feu à cette campagne par son flambeau....

Mais vous nos Neveux et Nièces qui susurrez que votre Oncle Yabo à l’insu de son plein gré, s’est fixé une limite qu’il ne peut franchir, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

3 janvier 2023 par