IFB, SCAC et AFD mobilisent les acteurs béninois les 12 et 13 juillet

Le 30è anniversaire du Sommet de Rio sera célébré à l’Institut Français du Bénin (IFB) à Cotonou les 12 et 13 juillet 2022.

En juin 1992 à Rio de Janeiro (Brésil), 120 chefs d’Etats et de gouvernements adoptèrent de la « Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement » avec un programme d’actions pour le 21è siècle dénommé « Agenda 21 » et contenant 2 500 recommandations relatives à la sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité.

En ce mois de juillet 2022, soit 30 ans après, l’IFB, le SCAC et l’AFD initient 2 jours d’échanges pour esquisser un bilan, réfléchir sur les actions menées, les acquis obtenus et les nouveaux enjeux liés à l’environnement et au développement durable.

Ce sera à travers des Tables rondes, Spectacles et Ciné-mômes à partir du mardi 12 juillet 2022 à 15h à l’Institut Français du Bénin (IFB) à Cotonou.

L’événement est organisé avec la participation de responsables institutionnels et d’Organisation Non Gouvernementale (ONG) dédiées à la protection de la biodiversité et au développement durable.

Le programme de chaque journée s’articulera autour d’un temps de réflexion partagée d’une pause gourmande bio.

Une première Table-ronde se tiendra mardi 12 juillet à 15h, la seconde est prévue pour mercredi 13 juillet à partir de 16h30.

M. M.

4 juillet 2022 par