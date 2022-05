Homéky, Quenum et Tonato au contact des populations du Mono

Les membres du gouvernement ont entamé, ce jeudi 12 mai 2022, une tournée sur la cherté de la vie au Bénin. Les ministres Séverin Quenum de la justice, Oswald Homéky des sports et Didier Tonato du cadre de vie et du développement durable étaient à Lokossa au contact des populations du Mono.



Informer les populations sur la cherté de la vie et les mesures d’atténuation prises par le gouvernement, c’est l’objectif de la tournée des ministres. Trois membres du gouvernement s’adonnent à l’exercice dans le Mono.

La tournée gouvernementale selon le ministre de la justice, relève d’une initiative du gouvernement qui veut être à l’écoute des populations. Il s’agit de prêter une oreille attentive aux populations dans le contexte actuel de la cherté des produits de première nécessité. A en croire M. Quenum, nul ne peut prévoir le moment où cette crise prendra fin. Les facteurs exogènes qui en sont la source semblent partis pour durer, a-t-il souligné.

« La crise prend d’abord source dans la pandémie du Covid-19 qui a freiné la production mondiale depuis trois ans bientôt. Fort heureusement, les mesures du gouvernement ont permis à l’époque de limiter le nombre de victimes de cette pandémie. […]. Malheureusement, lorsque le monde a commencé à se relever des impacts économiques de cette pandémie, la crise russo-ukrainienne a pris corps », a rappelé le Garde des sceaux.

Ces pays ont un rôle capital dans l’approvisionnement du monde en pétrole, gaz, blé et d’autres produits céréaliers, a-t-il souligné avant de préciser que le président Talon et son gouvernement ne sont pas restés insensibles à la situation. « Des mesures ont été prises pour atténuer la situation et éviter les situations de pénurie. Nous sommes venus vous exposer ces mesures », a expliqué le ministre.

« Il ne nous revient pas de vous dire ce que vous vivez. Vous êtes mieux placés pour nous compter les affres que vous vivez actuellement », a reconnu le ministre des sports exhortant les populations à faire des propositions dont le point sera fait au chef de l’Etat.

Elus locaux et communaux, et plusieurs cadres et personnalités dont l’ancien président de l’Assemblée nationale, Mathurin Nago étaient à la rencontre avec les membres du gouvernement.

