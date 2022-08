HOUNGBEDJI rappelle les raisons de l’échec de la fusion avec BR

Le président du Parti du renouveau démocratique (PRD), Me Adrien HOUNGBEDJI au cours du conseil national vendredi dernier à Porto-Novo, a rappelé les motifs pour lesquels la fusion avec le Bloc Républicain (BR), alors en création n’avait pas abouti. Le non respect de l’identité du PRD, était la raison principale.

On connaît désormais les raisons pour lesquelles la fusion entre le PRD et le BR avait échoué. Le président du parti, Me Adrien HOUNGBEDJI au cours du conseil national vendredi 19 août dernier a éclairé l’option. Dans le discours prononcé à l’occasion, il a rappelé avoir été approché par les responsables du BR alors en création. Des discussions avec ces derniers, le PRD selon son président, avait accepté la proposition de fusion et même marqué son accord pour « concéder le leadership » au nouveau regroupement. « Je ne demandais pas à être le président du parti. On demandait quoi ? Je demandais seulement qu’on respecte le PRD, qu’on respecte notre logo, qu’on respecte notre identité pour qu’on ne soit pas noyé dans un grand ensemble. Nous n’avions pas eu satisfaction. Il nous a été dit que nous ne pouvons être avec eux qu’en acceptant que ce soit le cheval, et nous avons dit non », a rappelé Me Adrien HOUNGBEDJI. Ainsi, les Tchoco-Tchoco avaient refusé d’aller dans le bloc en création. Mais cette décision selon le président Adrien HOUNGBEDJI, a « coûté très chère » à sa formation politique.

F. A. A.

21 août 2022 par