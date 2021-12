Guide d’inscription des candidatures libres au BAC

L’Office du Baccalauréat a ouvert le registre d’inscription aux candidats au BAC 2022, pour la période du mercredi 15 décembre 2021 au vendredi 28 janvier 2022. En plus des élèves inscrits en classe de Terminale des collèges et lycées publics et des établissements privés fonctionnels détenteurs d’une autorisation d’ouverture délivrée par le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP), l’examen est ouvert aux candidats libres.

Ci-dessous le guide d’inscription des candidatures libres

