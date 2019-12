Glazoué accueille la cérémonie de lancement ce jour

Le ministre du commerce Shadiya Alimatou et son homologue de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui ont procédé ce jeudi au lancement de la campagne de commercialisation du Soja. La cérémonie officielle s’est déroule sur le parc de véhicule de Glazoué. Ce lancement fait suite à celle de l’intégration dans la chaîne des produits agricoles priorisés par le chef gouvernement.

Le soja est devenue depuis quelques années, l’une des filières qui connaît une très bonne ascension en matière de production. En prélude à cette commercialisation, le.gouvernement à l’issue du dernier conseil des ministres du mardi 24 décembre a fixé le prix au kilo à 175 FCFA.

Le soja béninois devient de plus en plus recherché par plusieurs partenaires à l’international notamment les Indopakistanais et les Chinois. Cette campagne organisée par les ministères de l’industrie et du commerce et celui de l’agriculture de l’élevage et de la pêche en collaboration avec l’Association SOJAGNON est une nouvelle opportunité pour la promotion des chaînes de valeur ajoutée Soja au Bénin.

G.A.

26 décembre 2019 par