Le citoyen béninois Ghislain Assogba a entamé ce vendredi 24 juillet 2020 une marche de Glazoué à Cotonou (près de 230 km). A travers cette marche, il demande la candidature de Patrice Talon pour un nouveau mandat.

« Sur mon trajet, j’ai pu obtenir 101 signatures de jeunes hommes et femmes épris de paix et de démocratie sur ‘’une page de pétition’’. Ils ne veulent qu’une seule chose : le président Talon doit revenir en 2021 », a notifié Ghislain Assogba sur sa page Facebook.

Pour sa première journée, Ghislain Assogba a quitté Glazoué pour Dassa-Zoumè. Il va entamer la deuxième journée de marche devant la mairie de Dassa-Zoumè à 9 heures.

Pour son premier mandat, un autre citoyen Idrissou Soulé s’était donné comme défi de parcourir en six jours près de 500 km à pied de Parakou à Porto-Novo pour assister à l’investiture du Président Patrice Talon le 06 avril 2016.

A.A.A

25 juillet 2020 par