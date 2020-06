Germain Wanvoègbè, maire d’Adjarra

L’élection des maires s’est poursuivie dans les communes au terme de la mise en application de la loi interprétative et complétant le Code électoral. A la suite du vote dans la matinée de ce samedi 06 juin 2020, c’est au conseiller Germain Wanvoègbè que revient la gestion des affaires locales à Adjarra.

Il sera assisté de Godonou Marie, et Assogba André, 1er et 2ème adjoints au maire.

Au niveau des arrondissements, on retrouve comme chefs :

Adjarra 1 : Gbedowezoun Justin

Adjarra 2 : Lankpokinto Pascal

C.A Honvié : Ahouanse Étienne

C.A Malanloui : Ayodedji Victor

C.A Medejonou : Minawadé Adantche Jean

C.A Aglobé : Honga Rigorbert

