GAGE SEULEMENT ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que mon petit Neveu Romy Le Tontinier a paru quelque peu amer, que mes Neveux députés YAYI, aient voté contre son budget, malgré tous les gages qu’il leur a donné en commission, en acceptant tous leurs amendements, même les moins pertinents. C’est quand même curieux qu’il n’y ait, depuis vendredi, personne pour demander à Romy si en plus des gages il a donné le" djèkè " à ses cousins Democrtes, comme cela se faisait du temps de YAYI …

En tout cas, au-delà de tout, le courage et l’assurance du Manitou qui a organisé l’indisponibilité simultanée du Président Vlavonou et de son vice Kassa, pour que ce soit mon Cousin Basile Ahossi, deuxième vice-président qui préside cette plénière, la plus importante et statutaire d’une année parlementaire, doivent peut-être inquiéter le Président des Démocrates…

Mais vous mes Neveux et Nièces, qui ricanez que YAYI devrait déjà commencer à penser à un autre nom de parti, un autre logo et composer une autre hymne sur sa guitare, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

