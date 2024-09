Françoise Ahomadon Yekou sensibilise pour une année scolaire réussie

"Rôle et responsabilités des parents dans la réussite scolaire des enfants’’. Tel est le thème d’une communication qui a réuni des parents d’élèves, vendredi 06 août 2024, à la salle de conférence du 11ème arrondissement de Cotonou.

La réussite scolaire des enfants préoccupe Françoise Ahomadon Yekou. A une semaine de la rentrée 2024-2025, cette femme leader du 11ème arrondissement de Cotonou a réuni les parents autour d’une communication sur le thème ‘’Rôle et responsabilités des parents dans la réussite scolaire des enfants’’.

Les parents ont été informés sur le choix judicieux de l’établissement scolaire tout en tenant compte de leurs moyens ; le suivi de leur enfant à travers des contacts ou correspondance réguliers avec l’école ; l’importance d’établir un climat propice aux études à la maison et une relation de confiance entre parents-enfants, etc.

La communicatrice principale a mis l’accent sur les comportements à éviter pour ne pas être surpris par de mauvais résultats en fin d’année scolaire. Espérance Hounnou a souhaité que les parents intègrent de « bonnes habitudes » à l’accompagnement pour la réussite scolaire de leur enfant. « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne », a-t-elle ajouté en paraphrasant un poète.

« Une communication riche et bénéfique », selon le Secrétaire Administratif du 11ème arrondissement Alain Chincoun qui a souhaité que cela passe également lors d’une session communale. Il s’agira, selon lui, de permettre aux élus communaux de relayer les enseignements de la communication dans leur territoire de compétence.

Le conseiller municipal Michel Hounkpatin a invité les conseillers représentés à la conférence à informer leurs mandants des treize quartiers du 11ème arrondissement des riches enseignements pour une année scolaire réussie des enfants et une bonne orientation des nouveaux bacheliers du 11ème arrondissement de Cotonou.

Les échanges interactifs ont permis aux parents présents de partager leurs expériences et conseils avec leurs pairs.

Des parents ont plaidé pour que l’initiative de Françoise Ahomadon Yekou soit dupliquée dans certaines écoles de l’arrondissement.

Françoise Ahomadon Yekou fait partie des bénéficiaires du Programme d’Appui à l’Egalité du Genre, phase 1 (PAEG1) qui vise à renforcer la capacité des femmes afin de leur permettre d’accéder à des postes électifs et nominatifs. Cette femme leader du 11ème arrondissement de Cotonou a choisi son arrondissement de résidence dans le cadre de la communication ‘’Rôle et responsabilités des parents dans la réussite scolaire des enfants’’. L’initiative est soutenue par le Chef du 11ème Arrondissement et des Chefs Quartiers.

