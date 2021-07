François Abiola remplace Abou Bakary Adam Soulé au Conseil Électoral

Les députés de l’Assemblée nationale ont désigné ce mardi 27 juillet 2021 le remplaçant de Abou Bakary Adam Soulé au Conseil électoral. Il a nom François Abiola.

François Abiola du Bloc Républicain a été désigné à l’unanimité des députés à l’issue d’un vote : 80 votants, 80 oui et 00 abstention. Il remplace Abou Bakary Adam Soulé au Conseil électoral présidé par Sacca Lafia. Bakary Adam Soulé a démissionné peu après sa désignation par la minorité parlementaire.

Le 14 juillet dernier, les quatre autres membres du Conseil électoral ont prêté serment devant le président Patrice Talon. Il s’agit MM. Sacca Lafia (UP), Koffi Adolphe Djiman (désigné par le PR), Nicolas Assogba (plébiscité par les magistrats) et Sanni Gounou (représentant le chef de file de l’Opposition).

Lors de l’installation des membres du Conseil électoral, le président Patrice Talon avait souhaité qu’une femme doit désignée pour siéger au sein de l’institution en remplacement du démissionnaire Adam Soulé. Malheureusement, les député n’ont pas satisfait au voeu du chef de l’Etat.

Le Conseil électoral est le nouvel organe de direction de la commission électorale. Il est constitué de deux instances : un Conseil électoral et une Direction générale des élections.

Le Conseil électoral est présidé par l’ancien ministre de l’intérieur Sacca Lafia.

A.A.A

27 juillet 2021 par