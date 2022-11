Franck A. GLAHOU reçoit la clé de la SUZUKI VITARA de MTN

Le gagnant de la Méga Promo ‘’Main de fer’’ de MTN, Franck A. GLAHOU a reçu la clé de la somptueuse SUZUKI VITARA dans l’après-midi de ce lundi 31 octobre 2022 à l’agence MTN de Jéricho. C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle marquée par la présence des responsables du réseau de téléphonie mobile, de Me Brice TOKPANOU, huissier de justice, d’un représentant de la SOCAR BENIN, des journalistes, et des parents de l’heureux gagnant.

Franck A. GLAHOU, comptable exerçant dans une entreprise à Cotonou a remporté la 1ère édition de la Méga Promo ‘’Main de fer’’ du réseau MTN. Il a gardé sa main posée sur la SUZUKI VITARA pendant 26h 25mn 13s lors de la finale qui s’est jouée du samedi 08 au dimanche 09 octobre 2022. En présence des responsables du réseau MTN, de l’huissier de justice, du représentant de la SOCAR BENIN, des journalistes, et de ses parents, il a reçu la clé du véhicule flambant neuf mis en jeu dans le cadre de la Méga Promo.

C’est avec beaucoup de joie et de satisfaction que Franck A. GLAHOU a exprimé sa reconnaissance à MTN pour l’opportunité offerte aux abonnés de gagner des lots. « Je suis très content. C’est un véhicule neuf, et c’est tout un privilège de conduire un véhicule neuf », a-t-il confié avant d’exprimer ses remerciements à sa famille, et surtout à Dieu, pour la grâce qu’il lui accorde d’avoir une voiture neuve.

« Le jeu n’a pas été aisé. On n’était pas habitué. Dans l’intervalle de 02h à 04h du matin dans la nuit du samedi au dimanche 09 octobre, c’était vraiment difficile », a ajouté l’heureux gagnant. Pour parvenir à ce résultat, il dit s’être exercé comme tous les autres candidats à faire du sport (la marche, la course, le vélo, etc) afin de pouvoir tenir. Franck A. GLAHOU a invité les abonnés MTN à faire confiance à leur réseau, et à participer aux jeux. La chance pourra également leur sourire un jour, a-t-il indiqué.

A propos de la Méga Promo ‘’La main de fer’’

La Méga Promo ‘’Main de fer’’ a été lancée en août 2022. Elle a duré environ un mois, a rappelé Romaric DOSSOU, responsable en charge de la promo. Pour participer au jeu, il suffisait seulement pour les abonnés, d’envoyer le mot ‘’FER’’ par SMS au 7060 à un coût de 200 FCFA TTC. Les abonnés avaient la possibilité d’envoyer autant qu’ils le pouvaient, le mot FER au 7060 afin d’accroître leur chance d’être sélectionné. Au terme de la promo, les 20 meilleurs ont été invités à compétir le samedi 08 octobre 2022. Le principe à cette finale consistait à garder la main posée sur la voiture sans la bouger. Et c’est au bout de 26h 25mn 13s que Franck A. GLAHOU s’est distingué parmi les 13 candidats.

Le responsable digital de MTN a par ailleurs invité les abonnés à rester connecté à leur réseau afin de participer aux prochaines promotions, et de remporter les lots qui seront en jeu.

La Méga Promo ‘’Main de fer’’ selon Philippe GABRA, responsable en charge de la règlementation, des relations publiques, s’inscrit dans le volet « valeur partagée » du réseau MTN. « En même temps que le réseau de téléphonie mobile fait la promotion de ses produits et services, il contribue à régler les problèmes des abonnés. C’était un jeu de promotion », a-t-il expliqué. Tout en remerciant les abonnés pour leur fidélité, il a invité toutes les personnes qui n’ont pas encore rejoint la grande famille MTN à le faire.

F. A. A.

Quelques images

1er novembre 2022 par ,