Fortunes diverses pour quatre trafiquants d’ivoires

Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a par jugement contradictoire et en premier ressort en matière correctionnelle de flagrant délit condamné ce mardi 04 août 2020 quatre trafiquants d’ivoires d’éléphants.

Les quatre trafiquants d’ivoires ont été interpellés à Cotonou le 20 mai 2020 par la Brigade criminelle de Cotonou et l’administration forestière en possession d’une grosse pointe d’ivoire de 18 kg. Le juge dans son verdict a condamné deux des quatre trafiquants à 12 mois d’emprisonnement ferme.

Les deux autres ont écopé d’un an d’emprisonnement assorti de sursis et au frais. Les coupables doivent aussi payer une amende de 200.000 FCFA chacun et une somme symbolique pour toute cause de préjudice confondue.

Le juge a également ordonné la confiscation du trophée d’ivoire au profit de l’administration forestière. Les trafiquants d’ivoires ont été condamnés conformément à la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin et de son texte d’application.

