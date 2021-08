Force et Utilité de la prise de parole en public

Le 30 juillet 2021, alors que je venais de publier l’acte 3 de notre passionnante aventure, j’ai marqué une pause pour prendre des conseils chez un homme d’affaires béninois, la quarantaine, spécialiste en marketing commercial, surtout digital, un connaisseur du monde du show biz africain. Voici inextenso le contenu de son audio : " Dimitri il va falloir me dire c’est qui ta cible, parce que c’est long, tu sais les gens sur les réseaux sociaux sont exposés à tellement de choses, et ils n’arrivent pas à lire quand c’est long, moi-même j’ai lu l’introduction où tu as écrit "tu peux avoir plusieurs agrégations ou avoir inventé le vaccin contre le covid- 19", il va falloir que tu ailles droit au but, sinon les gens ne liront pas ou tu accompagnes cela des vidéos de 2 ou 3 mn pour expliquer clairement ce que tu veux dire.

Si vous relisez l’acte 3, vous vous rendrez compte que mon conseiller n’a même pas lu deux phrases avant de rebourser chemin.

Sur ce coup il n’a pas totalement raison, mais pour l’esentiel, si je ne l’écoute pas je ferai inévitablement fiasco.

Que retenir de son conseil ?

Comme c’est la première impression, ce qui détermine votre auditoire ou votre interlocuteur à vous suivre ou à cesser de vous suivre, l’accroche doit être simple et court. Sa mission est de sollicitter l’attention du public en quelques secondes, lui donner envie de vous écouter, de se décider à regarder la suite

Comme on nous l’a enseigné à l’école pour les rédactions françaises, et comme on me l’a enseigné dans le journalisme pour les articles de presse, en matière de la prise de parole en public aussi, si vous ratez l’accroche, l’introduction, ou l’attaque, vous ratez tout.

Demain, on échangera sur les 8 secrets qui vous permettent d’accrocher votre auditoire et de prendre l’ascendance sur lui. Parmi eux, des exemples pris à côté de vous tout près.

Bonne lecture mes braves !

