Fondation Claudine Talon, 1er soutien des meilleurs bacheliers

Quel sort pour les meilleurs candidats à l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020 ? C’est la question que nombre de Béninois pourraient se poser au terme de la dernière délibération de la direction de l’Office du Bac (DOB) ce mardi 25 août 2020. La Fondation Claudine Talon fait partie des structures qui s’engagent à soutenir les meilleurs au Bac.

Le directeur de l’Office du Bac a abordé la question mardi dernier. A en croire Prof. Alphonse da Silva, « près d’une quinzaine d’organisations nationales et internationales s’intéressent déjà au sort des meilleurs ».

Sur le plan national, il y a plusieurs fondations dont « la plus célèbre », la Fondation Claudine Talon qui souhaite déjà avoir à sa disposition la liste des meilleurs avec leurs scores. Cette fondation selon le DOB, fait beaucoup pour les enfants.

Selon Alphonse da Silva, outre la Fondation Claudine Talon, il y a plusieurs autres structures, qui sont prêtes à les « prendre en charge, à les aiguillonner et à les guider pour que cette performance ne reste pas dans les tiroirs, en vase clos ». Ceux-là, rassure-t-il, seront encouragés, et « certainement bien guidés » pour qu’ils deviennent « de hauts cadres, de cadres techniques pour l’avenir du pays ».

Le premier au plan national au Bac 2020, Junior Patrick Hounkpè, est élève à l’école catholique de Lokossa. Il a surpassé les 95.404 candidats avec une moyenne de 18,31 au BAC série C.

