Flambée du prix du ciment dans le Borgou et l’Alibori

Vendue au prix de 100.000 francs CFA la tonne, le ciment en quelques jours a connu une hausse exponentielle dans la ville de Parakou, département du Borgou. Les 20 paquets de 50Kg de ciment apprend-on, pourrait être vendus dès cette semaine à une somme de 120.000 francs CFA dans le Borgou, et bien plus, un peu plus loin dans l’Alibori.

A partir de ce lundi 14 mars 2022, le prix de la tonne de ciment passera à 120.000 francs CFA dans la ville de Parakou. Selon les informations, le matériau de construction pourrait être vendu encore plus cher dans l’Alibori. Le prix dans cette partie de la zone septentrionale du Bénin, est estimé à 150.000 francs CFA la tonne.

Depuis quelques semaines, on assiste à une hausse du prix du ciment au Bénin ; et le montant de cession de la tonne diffère d’une région à une autre.

Une surenchère à laquelle les autorités sont invitées à mettre fin, et harmoniser les prix.

F. A. A.

14 mars 2022 par ,