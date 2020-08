Firmin Kouton interdit la divagation des animaux domestiques

Le préfet Firmin Kouton met fin à la divagation des animaux domestiques dans le département du Zou. Tout animal errant dans les rues, sera désormais abattu par le service de voirie de la Police républicaine.

« Un animal en divagation est un animal en état d’errance ayant échappé au contrôle ou à la surveillance de son propriétaire ou d’un berger », stipule l’article 2 de l’arrêté préfectoral. Selon l’article 3, l’animal en divagation « sera abattu par les services de voirie, en collaboration avec la Police républicaine, sans aucune possibilité de recours pour le propriétaire dans le but d’obtenir réparation d’un quelconque dommage et sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur ».

Les animaux abattus hormis les canins seront convoyés vers les prisons civiles et orphelinat du département du Zou.

Les propriétaires sont appelés à bien garder leurs animaux domestiques.

