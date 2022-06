Fin du mandat des chefs et chefs adjoints de département

Les chefs de département et leurs adjoints des différentes entités de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) sont pour la plupart au terme de leur mandat. Pour pouvoir à de nouveaux mandats, le recteur de l’UAC Prof Félcien Avléssi a adressé une note aux chefs des différentes entités de l’Université.

Les chefs d’établissement des différentes entités de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) sont invités à fournir les identités et grades des enseignants en service dans leur entité dans le cadre de la nomination dans les différents départements.

Une note en date du 16 juin 2022 du recteur de l’UAC, Prof Félicien Avléssi est sortie à cet effet.

Le mandat des différents chefs départements et leurs adjoints est déjà à terme.

Selon le décret N°2021-379 du 14 juillet 2021 portant statuts-type des Universités publiques du Bénin, les enseignants du supérieur remplissant les conditions sont nommés sur proposition du chef d’entité ou directeur par arrêté rectoral pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois.

27 juin 2022 par ,