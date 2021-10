Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger en panne

Les réseaux sociaux sont inaccessibles dès 16 GMT le lundi 04 octobre 2021.

Des dizaines de millions d’utilisateurs de WhatsApp, Facebook, Instagram et Messenger dans le monde n’ont pu accéder à leurs réseaux le lundi 04 octobre 2021.

Tout a commencé à partir de 16 GMT et le problème n’est pas encore résolu dans la soirée de ce lundi 04 octobre 2021.

De sources concordantes, il s’agit d’une panne dont l’origine n’est pas encore révélée.

« Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément », a tweeté Andy Stone, un porte-parole du groupe du auxquels appartient les réseaux sociaux Facebook, Instagram WhatsApp et Messenger.

M. M.

5 octobre 2021 par