FAIRE LE TROTTOIR OU FAIRE LE RAIL ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Aussitôt que mon Neveu José Didier TONATO de Notre Cadre de Vie, est allé constater la fin des travaux sur le site des kiosques devant désormais abriter les boutiques du CPA ( Centre de Promotion de l’ Artisanat ) le long des rails à Gbégamey , il se trouve un certain nombre de mes Neveux frequentateurs nocturnes des devantures du site actuel du CPA , pour demander si les occupantes de nuit, celles en petites tenues, qui y font le trottoir , seront autorisées à continuer leur commerce désormais sur les rails, nouvelle devanture ...

Déjà même que le ministre annonce un surplus après recasement des artisans, de près d’une cinquante de boutiques, cela aguiche l’imagination lubrique d’autres qui pensent qu’on pourrait en attribuer à ces "travailleuses" ...

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que la SImAU devrait se mettre alors à la "sobriété énergétique" en vogue ailleurs, en éteignant à partir d’une certaine heure, les nombreux lampadaires qui violement éclairent la devanture du nouveau site, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

8 novembre 2022 par