Évolution des travaux de la route Kota-Kouandé

Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Kota-Kouandé, longue de 43,5 km évoluent pour le bonheur des populations.

Le Nord du Bénin bénéficie également d’importants projets du gouvernement Talon. Depuis quelques mois, des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Kota-Kouandé, longue de 43,5 km sont en cours. L’objectif de ce projet est de rendre le nord du Bénin plus accessible et d’améliorer la qualité de vie des habitants. Kouandé et ses localités seront désormais connectés aux centres urbains environnants, ce qui permettra aux populations d’avoir un accès facile aux services de base.

La société en charge du projet mène des travaux de terrassement, génie civil, nettoyage déviation, aplanissement etc. Il est prévu aussi des travaux d’assainissement relatifs entre autres, à la construction de caniveaux, de pavage et bien d’autres.

A.A.A

22 août 2024 par