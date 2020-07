Eusèbe Agbangla, nouvel ambassadeur du Bénin en France

Nouvel Ambassadeur pour le Bénin en France. En Conseil des ministres ce mercredi 29 juillet 2020, M. Eusèbe Agbangla a été nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près la République Française.

Nommé sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, il remplace Auguste Alavo, en poste à Paris depuis 2016.

Le nouvel Ambassadeur était en poste dans les pays nordiques d’Europe (Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Islande) ainsi que dans les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie).

Il avait occupé les postes de secrétaire général adjoint et de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères entre 2012 et 2015.

A.A.A

30 juillet 2020 par